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Игрок «Динамо» признался, что ему неприятно находиться на стадионе «Зенита»

Игрок «Динамо» Лещук заявил, что на стадионе «Зенита» самая угнетающая атмосфера

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал о своем отношении к выездам в Санкт-Петербург. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«На стадионе «Зенита» — самая угнетающая атмосфера? Когда есть болельщики на стадионе, да, это так, наверное. У них большая группа фанатов. Испытываю ли неприятные чувства во время игры в Санкт-Петербурге? Не хочу обидеть ни Санкт-Петербург, ни «Зенит», но… Не буду говорить об этом — не получится мягко сказать», — сказал Лещук.

Последний матч «Динамо» и «Зенит» провели в Санкт-Петербурге 13 марта. Тогда победу со счетом 2:0 одержали хозяева. Это помогло им выйти в полуфинал Кубка России.

В 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» разгромил «Урал» со счетом 4:1. Это позволило команде Сергея Семака подняться на первое место в турнирной таблице. У петербуржцев 40 набранных очков. На второе место переместился «Краснодар», который уступил «Ростову» со счетом 1:2. Команда поменяла тренера, теперь «быков» возглавляет Мурад Мусаев. Отставание от «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее стало известно, что заставило Галицкого уволить Ивича из «Краснодара».

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