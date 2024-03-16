Команды Тарасенко и Панарина назвали главными фаворитами Востока

Комментатор Филипп Майков, член подкаста «Скользкий лед», а также ведущий своего YouTube-канала «ХоккейФил» в комментарии для «Газеты.Ru» назвал «Флориду Пантерз» Владимира Тарасенко, Сергея Бобровского и Дмитрия Куликова и «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и Игоря Шестеркина главными фаворитами на выход в финал Восточной конференции.

«Флорида» в последние полтора месяца, да, это прям очень круто, и вот, мне кажется, наравне с «Рейнджерс», я бы их назвал, наверное, главными фаворитами, учитывая, что они из разных дивизионов, и они не пересекутся на первых стадиях, это большое подспорье, мне кажется, и для тех, и для других, и вот в финалу Востока «Флорида» – «Рейнджерс» я бы вообще не удивился, если бы увидел», — подчеркнул Майков.

«Флорида» в данный момент лидирует в Атлантическом дивизионе и во всей лиге, набрав 94 очка после 67 матчей. «Рейнджерс» возглавляет таблицу Столичного дивизиона, имея 90 очков в 66 встречах. Панарин занимает шестое место в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 88 (36+52) очков.

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