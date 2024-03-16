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Большунов избежал дисквалификации на чемпионате России

Большунов выиграл 22-ю лыжную гонку подряд, победив в спринте в финале ЧР

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Павел Бедняков/РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов победил в спринте свободным ходом на чемпионате России.

Большунов в финале пробежал дистанцию за 3 минуты 13,49 секунды. Вторым стал Иван Горбунов (+0,11 секунды), третье место занял Сергей Устюгов (+0,96). Таким образом, Большунов продлил свою победную серию в индивидуальных гонках сезона до 22 стартов.

При этом олимпийский чемпион мог быть дисквалифицирован. «Чемпионат.com» сообщает, что Республика Татарстан подала протест на результат гонки из-за того, что Большунов менял коридоры во время финиша, тем самым создав помеху для Горбунова. Однако протест удовлетворен не был, Большунову вынесли устное предупреждение.

Чемпионат России-2024 по лыжным гонкам пройдет с 16 по 24 марта в Центре лыжного спорта «Малиновка» в деревне Кононовская Архангельской области.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее госпитализированная лыжница сообщила, что у нее подозревают перелом копчика после падения.

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