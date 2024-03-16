Бывший футболист рассказал, что ждет Оздоева в четвертьфинале Лиги конференций

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, игравший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак», «Краснодар» и сборную страны, в комментарии для «Газеты.Ru» оценил шансы греческого ПАОК, за который выступает российский полузащитник Магомед Оздоев, в четвертьфинале Лиги конференций УЕФА против бельгийского «Брюгге».

«Все проходимы. Очень многое зависит от того, как команды подойдут в физическом и психологическом состоянии. Опять же, чем ближе будут такие матчи, тем важнее все это будет. Но «Брюгге» более опытная команда, что и говорить. На сегодняшний день это команда, которая может биться даже с грандами, а уж в Лиге конференций – спокойно играть от себя», — считает Деменко.

В 1/8 финала Лиги конференций ПАОК обыграл загребское «Динамо», сумев отыграться после поражения в первой встрече – 0:2, 5:1. Оздоев в текущем сезоне провел 27 матчей в чемпионате Греции, отметившись пятью забитыми мячами и одной голевой передачей. В Лиге конференций на счету Оздоева в этом сезоне 11 проведенных матчей и один забитый мяч.

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