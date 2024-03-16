Обмен Тарасенко назвали главным в Восточной конференции НХЛ

Комментатор и ведущий своего YouTube-канала «ХоккейФил», а также участник подкаста «Скользкий лед» Филипп Майков в комментарии для «Газеты.Ru» выделил обмен, в результате которого Владимир Тарасенко перебрался из «Оттава Сенаторз» во «Флориду Пантерз» как один из главных в Восточной конференции перед закрытием трансферного периода в Национальной хоккейной лиге.

«Восток вообще получился бездейственный на фоне Запада. То есть Тарасенко во «Флориду», да, окей, плюс они еще кого-то обменяли. Какого-то силовика-ролевика. А, Кайла Окпосо из «Баффало». На Востоке все более-менее укомплектовано. «Бостон» вообще бездействует. Но им как бы и не надо. Смотреть дальше из претендентов на Кубок. Кто, «Рейнджерс»? Взяли Веннберга из «Сиэтла», опять же, для глубины. То есть там каких-то сенсаций нет и каких-то серьезных усилений реально нет. Да и представить команду, которой прямо надо… Ну, опять же, вот кроме «Каролины», только «Каролина» на Востоке выделяется, но все равно я ее не вижу фаворитом. То есть, на мой взгляд, «Рейнджерс» в этом сезоне прям очень действительно мощно прут. И вот это усиление Веннбергом в глубину, оно тоже неплохое», — считает Майков.

В Восточной конференции, кроме обмена Тарасенко, прошла еще одна громкая сделка с участником российского игрока: форвард Евгений Кузнецов был обменян из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролина Харрикейнз».

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