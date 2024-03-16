Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обмен Тарасенко назвали главным в Восточной конференции НХЛ

Комментатор Майков: обмен Тарасенко выделяется на фоне бездействия Востока

close
100%
James Guillory-USA TODAY Sports/Reuters

Комментатор и ведущий своего YouTube-канала «ХоккейФил», а также участник подкаста «Скользкий лед» Филипп Майков в комментарии для «Газеты.Ru» выделил обмен, в результате которого Владимир Тарасенко перебрался из «Оттава Сенаторз» во «Флориду Пантерз» как один из главных в Восточной конференции перед закрытием трансферного периода в Национальной хоккейной лиге.

«Восток вообще получился бездейственный на фоне Запада. То есть Тарасенко во «Флориду», да, окей, плюс они еще кого-то обменяли. Какого-то силовика-ролевика. А, Кайла Окпосо из «Баффало». На Востоке все более-менее укомплектовано. «Бостон» вообще бездействует. Но им как бы и не надо. Смотреть дальше из претендентов на Кубок. Кто, «Рейнджерс»? Взяли Веннберга из «Сиэтла», опять же, для глубины. То есть там каких-то сенсаций нет и каких-то серьезных усилений реально нет. Да и представить команду, которой прямо надо… Ну, опять же, вот кроме «Каролины», только «Каролина» на Востоке выделяется, но все равно я ее не вижу фаворитом. То есть, на мой взгляд, «Рейнджерс» в этом сезоне прям очень действительно мощно прут. И вот это усиление Веннбергом в глубину, оно тоже неплохое», — считает Майков.

В Восточной конференции, кроме обмена Тарасенко, прошла еще одна громкая сделка с участником российского игрока: форвард Евгений Кузнецов был обменян из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролина Харрикейнз».

Ранее Овечкину предрекли трудности в погоне за Гретцки.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами