Литвинов: стараемся абстрагироваться от всего происходящего вокруг «Спартака»

Российский полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как в команде реагируют на разговоры вокруг клуба. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Стараемся абстрагироваться от этого. Наша задача – решать вопросы на поле и не обсуждать все это самим. Если что-то видим, то только в СМИ. Поэтому ничего нового вы от нас не услышите», — заявил Литвинов.

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2. Московская команда с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице.

При этом лидер клуба — нападающий Квинси Промес — продолжает находиться в ОАЭ. 13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по требованию прокуратуры Нидерландов, которая намерена добиться экстрадиции игрока. До этого он находился под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Футболист сбежал с места аварии. 15 марта стало известно, что в ДТП игрок попал 15 января, после чего он вернулся в Россию, а затем вновь вылетел в Дубай — вместе с командой на сборы.

Ранее иностранный тренер объяснил, почему отказался возглавить «Спартак».