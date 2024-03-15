Назван следующий тренер московского «Спартака»

Бывший футболист московского «Торпедо» Анатолий Соловьев, обладатель Кубка СССР 1972 года рассказал, что уволенный из «Краснодара» сербский специалист Владимир Ивич станет следующим главным тренером московского «Спартака», когда тот уволит испанца Гильермо Абаскаля.

«Спартаку» надо расстаться с иллюзиями, что кто-то с волшебной палочкой придет, взмахнет, и команда заиграет в Бесковский футбол. Да, при Бескове красно-белые стали «Народной командой»: стеночки, забегания, игра на третьего. Но на сегодняшний день ни один тренер не только в России, но и в Европе этого сделать не может. Сейчас и полгода человек не отработает, сразу идут разговоры об увольнении. Надо искать нового Бескова. Нужно доверие к специалисту. Я дружу со многими агентами и часто спрашиваю: почему никто не приходит в команду и не говорит, платите мне 100 рублей, а когда задачу выполним, войдем в тройку — уже миллион. Но так никто не скажет. С волшебной палочкой никого нет, но мне сказали, что следующий будет Ивич. Его из-за переговоров со «Спартаком» уволили из «Краснодара». Может, не лично он вел разговоры, но агент», — приводит слова Соловьева Legalbet.

Под руководством Ивича «Краснодар» был лидером после первой части сезона в Российской премьер-лиге. Однако после двух туров весенней части «быки», набрав одно очко, пропустили на первую позицию санкт-петербургский «Зенит» и к тому же вылетели из Кубка России, проиграв «Химкам» из Первой лиги (0:2).

«Спартак» в данный момент занимает шестое место в РПЛ, набрав 31 очко в 20-ти турах. После зимней паузы красно-белые добились нулевой ничьей в Санкт-Петербурге против «Зенита» и затем уступили на своем поле воронежскому «Факелу» (0:2). Таким образом, от зенитовцев подопечные Абаскаля на данный момент отстают на девять очков, а «Краснодару» уступают семь. В своем последнем матче «Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом» (3:1) в Кубке страны и прошел в полуфинал Пути РПЛ по сумме двух матчей (3:2).

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