Тренер: если «Спартак» поймает кураж, «Зениту» мало не покажется

Футбольный эксперт и тренер Андрей Гордеев, говоря о противостоянии петербургского «Зенита» и московского «Спартака» в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России, заявил, что в этом турнире могут случиться любые сюрпризы. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Игра может пойти или не получиться с обеих сторон. Но «Зенит» сейчас выглядит во всех отношениях увереннее «Спартака», цельнее, серьезнее. Но если москвичи поймают кураж в этих матчах, то мало никому не покажется. Это очень интересная пара», — заявил Гордеев.

Первая игра состоится 2 апреля в Москве, ответный матч в Санкт-Петербурге пройдет 16 апреля.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале красно-синие обыграли в серии пенальти «Краснодар». Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В этом сезоне «быки» уже завершили выступление на турнире, проиграв «Химкам», а армейцы в полуфинале Пути РПЛ сыграют с «Балтикой».

2 марта «Зенит» и «Спартак» встречались в рамках чемпионата России. Матч, который прошел в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 0:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что «Спартак» обречен из-за «Зенита».