Акинфеев: меня растоптали, я не хотел, чтобы по мне ходили дальше

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил о своих эмоциях после неудачного для сборной России чемпионата мира — 2014 и сезона-2014/15 для армейского клуба. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я понимал – меня растоптали. Но я не хотел, чтобы по мне дальше продолжали ходить. Пришлось еще сильнее работать, доказывать, что с Кореей (матч группового этапа чемпионата мира между Россией и Южной Кореей закончился со счетом 1:1 после ошибки голкипера. — «Газета.Ru) была просто ошибка. Естественно, у меня куча мыслей была в голове. Но в какой-то момент понял – я это все вытерплю», — сказал Акинфеев.

В сезоне-2014/2015 Акинфеев принял участие в 39 матчах во всех соревнованиях в составе красно-синих, 12 из которых он отыграл «на ноль», но пропустил 42 гола. В том сезоне ЦСКА стал вторым, пропустив вперед «Зенит».

Первый матч на взрослом уровне Акинфеев провел 29 марта 2003 года за ЦСКА в 1/8 финала кубка РФПЛ против петербургского «Зенита» на «Петровском», он вышел на второй тайм вместо Дмитрия Крамаренко. В чемпионате России голкипер дебютировал 31 марта 2003 года в матче с «Крыльями Советов», отразив пенальти на последних минутах игры.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

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