Акинфеев оценил совет Карпина российским игрокам уезжать в Европу

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился размышлениями о словах главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, который посоветовал российским футболистам уезжать в европейские чемпионаты. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Валерий Георгиевич так думает. Мне-то что? Если есть предложение – пусть уезжают. Но я что-то не вижу, чтобы у кого-то куча вариантов была. Надо наш футбол развивать, а потом об остальном думать», — сказал Акинфеев.

Первый матч на взрослом уровне Акинфеев провел 29 марта 2003 года за ЦСКА в 1/8 финала кубка РФПЛ против петербургского «Зенита» на «Петровском», он вышел на второй тайм вместо Дмитрия Крамаренко. В чемпионате России голкипер дебютировал 31 марта 2003 года в матче с «Крыльями Советов», отразив пенальти на последних минутах игры.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

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