Акинфеев: видимо, меня прокляли на Хэллоуин

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что не может выделить пять своих лучших матчей, которые он провел в еврокубках, однако назвал один, с которого началась его антирекордная серия по пропущенным мячам. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я всегда только один называю — с «Арсеналом» в 2006 году, после которого моя серия в Лиге чемпионов и началась. Это был не мой лучший матч, а лучшие ворота у нас тогда были, все их облетало. Мы тогда, кстати, играли почти на Хэллоуин. Видимо, тогда кто-то меня и проклял», — заявил голкипер.

Акинфеев пропускал в 43 матчах группового этапа Лиги чемпионов подряд. За это время в его ворота залетело 85 мячей. При этом матч с «Арсеналом», про который вспомнил вратарь, завершился со счетом 0:0.

Первый матч на взрослом уровне Акинфеев провел 29 марта 2003 года за ЦСКА в 1/8 финала кубка РФПЛ против петербургского «Зенита» на «Петровском», он вышел на второй тайм вместо Дмитрия Крамаренко. В чемпионате России голкипер дебютировал 31 марта 2003 года в матче с «Крыльями Советов», отразив пенальти на последних минутах игры.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

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