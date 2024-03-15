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«Реал» сыграет с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов

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Molly Darlington/Reuters

В пятницу, 15 марта, в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лондонский «Арсенал» сыграет с мюнхенской «Баварией», мадридский «Атлетико» встретится с дортмундской «Боруссией», мадридский «Реал» померится силами с «Манчестер Сити», а «ПСЖ» встретится с каталонской «Барселоной».

Первые матчи состоятся 9-10 апреля. Ответные игры пройдут 16 и 17 апреля.

Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити», который в финальном матче обыграл итальянский «Интер». Встреча завершилась со счетом 1:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и не сыграют на предстоящем чемпионате Европы. В 2023 году россияне провели семь товарищеских поединков. Команда Валерия Карпина обыграла Ирак, Камерун и Кубу. Последний матч в еврокубках российские клубы провели в феврале 2022 года, когда «Зенит» в рамках Лиги Европы уступил по сумме двух матчей испанскому «Бетису».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» впервые за 15 лет сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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