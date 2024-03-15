Футболист Обухов о ситуации с Промесом: это шок

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов прокомментировал ситуацию с игроком московского «Спартака» Квинси Промесом, которого арестовали в ОАЭ, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Это шок, в том числе для игроков, ведь это ключевой футболист. Когда у тебя в команде есть игрок, который может решить исход матча, ты намного спокойнее», — сказал Обухов.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ. До этого он находился под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии.

Ранее в Нидерландах объяснили, почему Промес «потерял контроль с землей».