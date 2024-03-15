Акинфеев назвал имя своего преемника в ЦСКА

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что вратарь армейцев Владислав Тороп готов стать его преемником, передает «Чемпионат».

«Еcли Тороп здесь — значит, готов быть преемником, значит, тренерский штаб ему доверяет. В тех матчах, в которых сыграл, он не дал повода усомниться в своем мастерстве», — сказал Акинфеев.

В текущем сезоне Тороп провел три матча в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Тороп является воспитанником ЦСКА. Он дебютировал за основную команду 23 сентября 2021 года в матче Кубка России против ижевского «Зенита» и сыграл на ноль.

Тороп является основным голкипером ЦСКА в матчах Кубка России. Он провел семь из восьми игр и пропустил шесть мячей. ЦСКА вышел в полуфинал Кубка России, 12 марта обыграв «Ростов». Тороп провел матч на ноль.

В следующем матче чемпионата России ЦСКА на выезде сыграет с футбольным клубом «Сочи».

Ранее игрок ЦСКА изъявил желание пойти работать курьером или таксистом.