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Стало известно, что сказал Абаскаль игрокам «Спартака» в перерыве матча с «Оренбургом»

Игрок «Спартака» Денисов раскрыл слова Абаскаля в перерыве матча с «Оренбургом»

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Александр Вильф/РИА Новости

Защитник «Спартака» Даниил Денисов считает, что после победы над «Оренбургом» в Кубке России в команде воцарился позитив. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Не повезло с автоголом. Самое главное, что мы достигли своей цели. Конкретно сейчас у нас позитив. Прошли дальше. Победили. Всегда после победы хорошее настроение. Что сказал Абаскаль в перерыве? Просто поработать над недочетами и в принципе это сделали во втором тайме», — сказал Денисов.

14 марта «Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1 и вышел в следующий раунд.

В полуфинал Пути РПЛ Кубка России ранее вышли ЦСКА, который по сумме двух встреч обыграл «Ростов» (3:1), «Зенит», выбивший «Динамо» (2:1) и калининградская «Балтика», которая победила «Локомотив» в серии пенальти.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале красно-синие обыграли в серии пенальти «Краснодар».

Ранее Федун признался, что ему непонятен сегодняшний «Спартак».

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