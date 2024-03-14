«Клубу я уже чужой человек, слава тебе, Господи»: Федун о результатах «Спартака»

Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун порассуждал о результатах красно-белых после возобновления сезона. Его слова передает «Матч ТВ».

«Вышел на поле Мозес, побегал 10 минут — два гола. Не знаю, как это объяснить. Он вышел, мы забили, начали вести, ушел — нам чуть не забили.

Непонятен сегодняшний «Спартак»? Да. Понятны ли задумки Абаскаля? Что рассуждать, я не специалист. Вот сегодня выиграли — хорошо. Клубу я уже чужой человек, слава тебе, Господи», — сказал Федун.

14 марта «Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1 и вышел в следующий раунд.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) подопечные Гильермо Абаскаля с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. В прошлом матче красно-белые проиграли «Факелу» 0:2, а ранее сыграли вничью с «Зенитом» 0:0.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее игрок «Спартака» назвал виновных в ситуации с Промесом.