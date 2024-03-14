«Спартак» объявил состав на матч Кубка России

Московский «Спартак» объявил стартовый состав на ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против «Оренбурга». Встреча пройдет на «Лукойл Арене» 14 марта. Начало матча в 18:00 по московскому времени.

«Спартак»: Селихов, Зобнин, Чернов, Бабич, Хлусевич, Пруцев, Умяров, Медина, Зиньковский, Соболев, Угальде.

Запасные: Максименко, Свинов, Джикия, Дуарте, Классен, Денисов, Тавареш, Зорин, Литвинов, Мартинс, Мозес, Игнатов.

Встречу между командами обслужит арбитр Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). Первый матч между этими командами завершился победой «Оренбурга» со счетом 1:0.

В полуфинал Пути РПЛ Кубка России ранее вышли ЦСКА, который по сумме двух встреч обыграл «Ростов» (3:1), и «Зенит», выбивший «Динамо» (2:1). 14 марта в рамках четвертьфинала «Локомотив» примет «Балтику».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале красно-синие обыграли в серии пенальти «Краснодар». В этом сезоне «быки» уже завершили выступление на турнире, проиграв «Химкам».

Ранее сообщалось, что клуб РПЛ может расстаться с группой футболистов.