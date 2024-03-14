Клуб РПЛ может расстаться с группой футболистов

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» может расстаться с группой футболистов, передает Legalbet.

С игроками готовы расстаться, если по ним будет выгодное предложение. Причиной является взятие курса на обновление состава. В клубе считают, что с точки зрения бизнеса это выгодная идея.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» занимает 14 место, набрав 19 очков.

Возглавляет турнирную таблицу петербургский «Зенит», имея в активе 40 баллов. Второе место занимает «Краснодар», набрав 39 очков. На третьей строчке располагается московское «Динамо», имея в активе 38 баллов.

В следующем матче «Оренбург» на выезде сыграет с московским «Спартаком». Встреча состоится в рамках Пути РПЛ Кубка России. Команды выйдут на поле 14 марта. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. В первом матче «Оренбург» победил на своем поле со счетом 1:0.

Ранее в московском «Спартаке» выступили с заявлением после поражения от воронежского «Факела».