Экс-игрок «Динамо» считает, что клуб может побороться за Кубок России

Экс-игрок московского «Динамо» Олег Терехин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что бело-голубые могут побороться за победу в Кубке России.

«У «Динамо» хорошие шансы. «Зенит» является ведущим клубом России. Остальные команды являются проходимыми. Возможно, «Динамо» еще сыграет в финале Кубка с «Зенитом». Я считаю, у «Динамо» есть шанс в борьбе за трофей», — сказал Терехин.

«Динамо» уступило «Зениту» в матче Пути РПЛ Кубка России Встреча завершилась со счетом 2:0. Счет в матче был открыт на 13-й минуте. Матео Кассьерра выскочил один на один с Игорем Лещуком и технично перекинул мяч через голкипера. Менее 10 минут понадобилось колумбийскому нападающему, чтобы оформить дубль. Кассьерра на этот раз не смог переиграть Лещука, но сыграл на отскоке и добил мяч в ворота «Динамо».

Первый матч между этими командами завершился со счетом 1:0 в пользу «Динамо». Таким образом, «Зенит» по сумме двух встреч обыграл бело-голубых и вышел в полуфинал турнира. «Динамо» попытается пробиться в решающий матч турнира через Путь регионов.

В полуфинал Пути РПЛ Кубка России ранее вышел ЦСКА, который по сумме двух встреч обыграл «Ростов» (3:1). 14 марта в рамках четвертьфинала «Спартак» примет «Оренбург», а «Локомотив» — «Балтику».

Ранее легенда «Зенита» Александр Кержаков рассказал, кто станет чемпионом России в текущем сезоне.