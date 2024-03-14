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От игроков «Спартака» потребовали нести ответственность за результат

Тренер Игнатьев призвал игроков «Спартака» взять на себя ответственность

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что игроки «Спартака» перед игрой на Кубок России против «Оренбурга» должны взять ответственность за неудачную встречу с «Факелом».

По его мнению, именно они в большей степени виновны за то поражение.

«Наверное, я бы сказал несколько нелестных слов в адрес игроков — именно они выходят на поле и решают исход игры. Тренер дает направление игры, на игре с «Зенитом» его вообще не было рядом с ними. Игроки в той игре были воодушевлены идеей, им было нужно показать, как они соответствуют уровню чемпионов России. С «Факелом» спартаковцы сыграли плохо, они должны взять на себя долю ответственности и показать свои лучшие качества с «Оренбургом», — заявил Игнатьев.

Встреча между «Спартаком» и «Оренбургом» состоится в Москве 14 марта. Команды выйдут на поле в 18:00 по московскому времени. В первом матче «Спартак» проиграл со счетом 0:1.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ)

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее Зарема раскритиковала руководство «Спартака» из-за ситуации с Промесом.

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