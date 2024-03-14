Масалитин: никто не знает, чего ждать от «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» отметил, что сейчас трудно рассуждать о том, как сложится для команды игра на Кубок России против «Оренбурга».

В «Спартаке» сейчас много интриг. То Абаскаль уезжает, то он не уезжает. Разговоры о Соболеве, Джикии, Промесе. Весь негатив сказывается на игре «Спартака». Никто не знает, что ждать от игры команды с «Оренбургом», будет ли основной состав или смешанный. Если «Спартак» выиграет Кубок, но провалит чемпионат, болельщики смогут найти в этом утешение. Но для этого надо побеждать «Оренбург», — сказал Масалитин.

Встреча между «Спартаком» и «Оренбургом» состоится в Москве 14 марта. Команды выйдут на поле в 18:00 по московскому времени. В первом матче «Спартак» проиграл со счетом 0:1.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ)

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее петербургский «Зенит» вышел в полуфинал Кубка России.