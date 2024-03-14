Булыкин считает, что Абаскаль скоро покинет «Спартак»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль проводит последние матчи в команде.

«Повлияет ли на судьбу Абаскаля результат матча на Кубок России с «Оренбургом»? Я думаю у Абаскаля последние игры в команде. Вряд ли он задержится на большой срок», — сказал Булыкин.

14 марта «Спартак» проведет ответный матч Кубка России против «Оренбурга». В первом москвичи уступили со счетом 0:1.

Перед стартом сезона-2022/23 «Спартак» возглавил испанец Гильермо Абаскаль. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

10 марта красно-белые проиграли всухую воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее был назван вероятный последний матч Абаскаля во главе «Спартака».