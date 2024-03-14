Зарема о Промесе: бразильский сериал «Богатые клубы тоже плачут!»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что нынешнее руководство красно-белых не волновало, вернется ли нападающий команды Квинси Промес со сборов в ОАЭ. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«А вот сейчас наспех написанные, непродуманные отмазки руководства пошли в Telegram-каналах о том, как они пытались, уговаривали Промеса не ехать на сборы, советовали остаться. Просто бразильский сериал «Богатые клубы тоже плачут!» — заявила Салихова.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. До этого он находился под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за нападение с ножом на двоюродного брата.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители.

Ранее «Спартак» выступил с заявлением по поводу ареста Промеса.