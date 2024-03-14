Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Спартак» обвинили в детских отмазках из-за поражений

Игрок «Факела» Магаль заявил о детских отмазках «Спартака» из-за поражений

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Защитник «Факела» Руслан Магаль поделился эмоциями после победы над московским «Спартаком» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и отметил, что этот результат нельзя назвать удачей. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Выиграть у «Спартака» два раза — это не удача. Думаете, два раза повезло? Один — окей, два — это не удача точно! Странно слышать от сильных футболистов, что может быть виновато поле — это детская отмазка. Я не обращаю на это внимание. Без разницы. Второй раз сыграли со «Спартаком» и увидели — дело не в поле!» — сказал Магаль.

10 марта красно-белые проиграли всухую «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2. В первом круге чемпионата России «Факел» на своем стадионе обыграл московский клуб с таким же счетом. После игры в «Спартаке» выразили недовольство состоянием поля.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. Воронежцы набрали 25 очков и занимают 11-ю строчку в таблице чемпионата России.

После 20-го тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее «Спартак» выступил с заявлением по поводу ареста Квинси Промеса.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами