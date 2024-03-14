«Спартак» обвинили в детских отмазках из-за поражений

Защитник «Факела» Руслан Магаль поделился эмоциями после победы над московским «Спартаком» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и отметил, что этот результат нельзя назвать удачей. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Выиграть у «Спартака» два раза — это не удача. Думаете, два раза повезло? Один — окей, два — это не удача точно! Странно слышать от сильных футболистов, что может быть виновато поле — это детская отмазка. Я не обращаю на это внимание. Без разницы. Второй раз сыграли со «Спартаком» и увидели — дело не в поле!» — сказал Магаль.

10 марта красно-белые проиграли всухую «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2. В первом круге чемпионата России «Факел» на своем стадионе обыграл московский клуб с таким же счетом. После игры в «Спартаке» выразили недовольство состоянием поля.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. Воронежцы набрали 25 очков и занимают 11-ю строчку в таблице чемпионата России.

После 20-го тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее «Спартак» выступил с заявлением по поводу ареста Квинси Промеса.