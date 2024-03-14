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Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

«Боруссия» и «Атлетико» последними вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов

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Juan Medina/Reuters

По итогам завершившихся матчей 1/8 финала Лиги чемпионов были определены все участники, которые сыграют в четвертьфинале турнира.

За выход в полуфинал будут бороться «Манчестер Сити» (Манчестер, Англия), «Реал» (Мадрид, Испания), «Бавария» (Мюнхен, Германия), «ПСЖ» (Париж, Франция), «Барселона» (Барселона, Испания), «Арсенал» (Лондон, Англия), «Боруссия» (Дортмунд, Германия) и «Атлетико» (Мадрид, Испания).

13 марта завершились последние матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, в рамках которых «Боруссия» оказалась сильнее нидерландского ПСВ и одержала победу со счетом 2:0 (итог первого матча — 1:1), а «Атлетико» в серии послематчевых пенальти оказался сильнее итальянского «Интера» — 3:2.

Жеребьевка четвертьфинальных пар и полуфинальных поединков состоится 15 марта в Ньоне (Швейцария). Начало церемонии стартует в 14:00 по московскому времени.

Первые матчи четвертьфинала пройдут 9 и 10 апреля, ответные игры 1/4 финала состоятся 16 и 17 апреля. Первые матчи полуфинала запланированы на 30 апреля и 1 мая, а ответные игры 1/2 финала — 7 и 8 мая.

Финал Лиги чемпионов в 2024 году состоится на стадионе Уэмбли в Лондоне 1 июня. Действующим чемпионом турнира является «Манчестер Сити».

Ранее главный тренер «Арсенала» Артета оскорбил семью наставника «Порту».

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