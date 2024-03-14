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Стал известен приемлемый результат для «Крыльев Советов» в РПЛ

Экс-футболист Циклаури назвал попадание в топ-8 успехом для «Крыльев Советов»

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий самарских «Крыльев Советов» Зураб Циклаури в интервью Legalbet заявил, что волжанам необходимо завершить сезон в первой половине турнирной таблицы, чтобы считать его успешным.

По его словам, благодаря высокой плотности в середине таблицы за один матч можно серьезно улучшить собственное турнирное положение.

«Номинально позиция в таблице не значит ничего: кто выше, кто ниже. Плотность в чемпионате высокая. Важно, кто сильнее в данный момент. Если команда закончит сезон в первой восьмерке, то это будет большой успех и отличный результат», — заявил Циклаури.

«Крылья Советов» за 10 туров до конца сезона идут на восьмой строчке, имея в активе 29 баллов. В 21-м туре «Крылья Советов» встретятся на своем поле с петербургским «Зенитом». Игра пройдет 31 марта.

На первом месте располагается «Краснодар», имея в активе 39 очков. Петербургский «Зенит» идет на втором месте. Подопечные Сергея Семака набрали 37 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», имея в активе 35 баллов.

Ранее россиянину из «Зенита» предрекли большое будущее в Европе.

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