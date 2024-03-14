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Россиянину из «Зенита» предрекли большое будущее в Европе

Экс-игрок «Зенита» Горшков предрек Мостовому большое будущее в Европе

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Vyacheslav Yevdokimov/Wikimedia

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Горшков в интервью Legalbet заявил, что полузащитник Андрей Мостовой имеет все шансы зарекомендовать себя в одном из европейских чемпионатов.

По его мнению, 26-летний вингер может повторить путь Далера Кузяева, который летом 2023 года покинул «Зенит» ради переезда в чемпионат Франции.

«Форма Андрея в последних матчах за «Зенит» не может не радовать. Он в целом и осенью смотрелся неплохо, был довольно активен. Но ему немного мешали травмы. Что касается его возможного перехода, то я думаю, что он способен потянуть уровень топовых европейских лиг», — заявил Горшков.

Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года. Ранее он защищал цвета «Долгопрудного», «Химок» и «Сочи». В текущем сезоне РПЛ полузащитник провел 13 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.

25 августа 2020 года Мостовой впервые был вызван в сборную России. Всего на его счету 14 матчей в футболке национальной команды и два забитых мяча.

Ранее Первую лигу назвали лучшей лигой мира.

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