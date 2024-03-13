«Краснодар» подписал контракт с новым тренером

Журналист Андрей Панков в своем Telegram-канале сообщил о том, что Мурад Мусаев возглавил «Краснодар».

Как утверждает источник, специалист уже подписал контракт с «Краснодаром».

Мусаев родился в Краснодаре. Он с 2005 года работал в системе клуба с командами разных возрастов. В 2020 году Мусаев возглавил основную команду. После ухода из «Краснодара» в 2021 году владелец клуба Сергей Галицкий заявил, что тренер может остаться работать в системе, если у него будет такое желание. С 2021 по 2024 год Мусаев возглавлял азербайджанский «Сабах».

13 марта «Краснодар» сообщил об уходе Владимира Ивича с поста главного тренера. Накануне его подопечные проиграли клубу Первой лиги, «Химкам», в рамках Кубка России со счетом 0:2.

Сербский специалист возглавил клуб в январе 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала шестой в чемпионате России и дошла до финала Кубка страны, где в серии пенальти уступила ЦСКА.

В этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» с 39 набранными очками идет на втором месте. На одно очко больше у лидирующего «Зенита». В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Локомотивом», который идет пятым (32 очка).

Ранее в «Краснодаре» затруднились объяснить причину неудачного старта в 2024 году.