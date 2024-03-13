«Зенит» вышел в полуфинал Кубка России

Петербургский «Зенит» на домашнем газоне обыграл московское «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 13-й минуте. Матео Кассьерра выскочил один на один с Игорем Лещуком и технично перекинул мяч через голкипера. Менее 10 минут понадобилось колумбийскому нападающему, чтобы оформить дубль. Кассьерра на этот раз не смог переиграть Лещука, но сыграл на отскоке и добил мяч в ворота «Динамо».

Первый матч между этими командами завершился со счетом 1:0 в пользу «Динамо». Таким образом, «Зенит» по сумме двух встреч обыграл бело-голубых и вышел в полуфинал турнира.

В полуфинал Пути РПЛ Кубка России ране вышел ЦСКА, который по сумме двух встреч обыграл «Ростов» (3:1). 14 марта в рамках четвертьфинала «Спартак» примет «Оренбург», а «Локомотив» — «Балтику».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале красно-синие обыграли в серии пенальти «Краснодар». В этом сезоне «быки» уже завершили выступление на турнире, проиграв «Химкам».

Ранее был назван вероятный последний матч Абаскаля во главе «Спартака».