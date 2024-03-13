Назван вероятный последний матч Абаскаля во главе «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Владимир Гранат высказался о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Спартаку» некуда отступать, команда неважно выглядит в чемпионате, думаю, что этот матч будет определяющим для красно-белых. Либо они все провалят, либо смогут за что-то зацепиться. Для Абаскаля вообще этот матч может стать последним», — сказал Гранат.

14 марта «Спартак» проведет ответный матч Кубка России против «Оренбурга». В первом москвичи уступили со счетом 0:1.

Перед стартом сезона-2022/23 «Спартак» возглавил испанец Гильермо Абаскаль. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

10 марта красно-белые проиграли всухую воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее Абаскаля назвали недоразумением.