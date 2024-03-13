Назван вероятный последний матч Абаскаля во главе «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Владимир Гранат высказался о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«Спартаку» некуда отступать, команда неважно выглядит в чемпионате, думаю, что этот матч будет определяющим для красно-белых. Либо они все провалят, либо смогут за что-то зацепиться. Для Абаскаля вообще этот матч может стать последним», — сказал Гранат.
14 марта «Спартак» проведет ответный матч Кубка России против «Оренбурга». В первом москвичи уступили со счетом 0:1.
Перед стартом сезона-2022/23 «Спартак» возглавил испанец Гильермо Абаскаль. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.
10 марта красно-белые проиграли всухую воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.
«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице.
После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).
Ранее Абаскаля назвали недоразумением.