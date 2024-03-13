В «Краснодаре» затруднились объяснить причину неудачного старта в 2024 году

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев в интервью Legalbet заявил, что на данный момент у игроков команды нет понимания, почему в трех стартовых матчах 2024 года не удалось одержать победы.

«Трудно сказать, из-за чего у нас такие проблемы сейчас. Если бы мы знали, то устранили бы их. На сборах поработали хорошо, преодолеть трудности можем только за счет плодотворной работы на тренировках и целеустремленности», — заявил Агкацев.

13 марта «Краснодар» сообщил об уходе Владимира Ивича с поста главного тренера. Сербский специалист возглавил клуб в январе 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала шестой в чемпионате России и дошла до финала Кубка страны, где в серии пенальти уступила ЦСКА.

В этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» с 39 набранными очками идет на втором месте. На одно очко больше у лидирующего «Зенита». В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Локомотивом».

Ранее стало известно местонахождение уволенного тренера «Краснодара».