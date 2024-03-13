Стало известно о реакции игроков «Краснодара» на увольнение Ивича

Футболисты «Краснодара» были удивлены отставкой главного тренера команды Владимира Ивича. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Игроки поддерживали тренера, поэтому его отставку не поняли, были очень сильно удивлены», — цитирует своего источника издание.

13 марта «Краснодар» сообщил об уходе Владимира Ивича с поста главного тренера. Накануне его подопечные проиграли клубу Первой лиги, «Химкам», в рамках Кубка России со счетом 0:2.

Сербский специалист возглавил клуб в январе 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала шестой в чемпионате России и дошла до финала Кубка страны, где в серии пенальти уступила ЦСКА.

В этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» с 39 набранными очками идет на втором месте. На одно очко больше у лидирующего «Зенита». В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Локомотивом», который идет пятым (32 очка). «Быки» потеряли лидерство в прошлом туре после поражения от «Ростова» со счетом 1:2.

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