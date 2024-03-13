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Стало известно о реакции игроков «Краснодара» на увольнение Ивича

«Чемпионат»: игроки «Краснодара» не поняли отставку Ивича

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Футболисты «Краснодара» были удивлены отставкой главного тренера команды Владимира Ивича. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Игроки поддерживали тренера, поэтому его отставку не поняли, были очень сильно удивлены», — цитирует своего источника издание.

13 марта «Краснодар» сообщил об уходе Владимира Ивича с поста главного тренера. Накануне его подопечные проиграли клубу Первой лиги, «Химкам», в рамках Кубка России со счетом 0:2.

Сербский специалист возглавил клуб в январе 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала шестой в чемпионате России и дошла до финала Кубка страны, где в серии пенальти уступила ЦСКА.

В этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» с 39 набранными очками идет на втором месте. На одно очко больше у лидирующего «Зенита». В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Локомотивом», который идет пятым (32 очка). «Быки» потеряли лидерство в прошлом туре после поражения от «Ростова» со счетом 1:2.

Ранее Кержаков рассказал, чем Ивич не угодил владельцу «Краснодара» Галицкому.

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