Стало известно местонахождение уволенного тренера «Краснодара»

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич после отстранения от работы с клубом направился в Грецию. Об этом специалист рассказал в интервью Legalbet.

Сербский тренер заявил, что покинул Россию до того, как руководство «горожан» объявило ему об отставке.

«Я улетел из Москвы вчера вечером. Сейчас я в Греции со своей семьей. Пока не могу говорить о своем будущем, всему свое время», — заявил Ивич.

13 марта «Краснодар» сообщил об уходе Владимира Ивича с поста главного тренера. Сербский специалист возглавил клуб в январе 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала шестой в чемпионате России и дошла до финала Кубка страны, где в серии пенальти уступила ЦСКА.

В этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» с 39 набранными очками идет на втором месте. На одно очко больше у лидирующего «Зенита». В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Локомотивом».

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