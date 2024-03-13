Мбаппе подаст в суд на шашлычную

Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе хочет подать в суд на шашлычную из Марселя. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Как утверждает источник, юристы нападающего отметили, что заведение использует имя футболиста в коммерческих целях без его разрешения. Сообщается, что в меню шашлычной представлен кебаб с булочкой с описанием: «такая же круглая, как череп Мбаппе». Также в меню заведения используется имя еще одного французского футболиста — Димитри Пайета.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 22 матчах Лиги 1, в которых сумел 21 раз отличиться (шесть с пенальти) и сделать четыре голевые передачи.

Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Роналдо заявил, что Мбаппе выиграет «Золотой мяч», если перейдет в «Реал».