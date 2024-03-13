«Зенит» и «Динамо» назвали стартовые составы на ответный матч Кубка России

Петербургский «Зенит» и московское «Динамо» опубликовали стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Кубка России. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 13 марта. Начало матча в 20:15 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Сергей Иванов.

«Зенит»: Адамов, Фернандес, Эракович, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Артур, Кассьерра.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Бальбуэна, Фернандес, Маричал, Лаксальт, Фомин, Чавес, Гладышев, Бителло, Тюкавин.

Первый матч между этими командами завершился со счетом 1:0 в пользу москвичей. Автором единственного гола стал Федор Смолов.

В полуфинал Пути РПЛ Кубка России ране вышел ЦСКА, который по сумме двух встреч обыграл «Ростов» (3:1). 14 марта в рамках четвертьфинала «Спартак» примет «Оренбург», а «Локомотив» — «Балтику».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале красно-синие обыграли в серии пенальти «Краснодар». В этом сезоне «быки» уже завершили выступление на турнире, проиграв «Химкам».

Ранее экс-тренер «Спартака» предрек «Зениту» трудности в кубковом матче с «Динамо».