Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Зенит» и «Динамо» назвали стартовые составы на ответный матч Кубка России

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Динамо» на матч Кубка России

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Петербургский «Зенит» и московское «Динамо» опубликовали стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Кубка России. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 13 марта. Начало матча в 20:15 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Сергей Иванов.

«Зенит»: Адамов, Фернандес, Эракович, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Артур, Кассьерра.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Бальбуэна, Фернандес, Маричал, Лаксальт, Фомин, Чавес, Гладышев, Бителло, Тюкавин.

Первый матч между этими командами завершился со счетом 1:0 в пользу москвичей. Автором единственного гола стал Федор Смолов.

В полуфинал Пути РПЛ Кубка России ране вышел ЦСКА, который по сумме двух встреч обыграл «Ростов» (3:1). 14 марта в рамках четвертьфинала «Спартак» примет «Оренбург», а «Локомотив» — «Балтику».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале красно-синие обыграли в серии пенальти «Краснодар». В этом сезоне «быки» уже завершили выступление на турнире, проиграв «Химкам».

Ранее экс-тренер «Спартака» предрек «Зениту» трудности в кубковом матче с «Динамо».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами