Кержаков рассказал, чем Ивич не угодил владельцу «Краснодара» Галицкому

Российский тренер, бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков признался, что для него увольнение Владимира Ивича из «Краснодара» было неожиданным. Его слова передает «Чемпионат».

«Если смотреть со стороны, то, конечно, увольнение Ивича было неожиданным. Для меня не существовало чемпионской гонки, потому что я уверен, что «Зенит» станет чемпионом в очередной раз в этом сезоне. Прагматичный футбол, который проповедовал Ивич — футбол сбалансированный, который так не любит Сергей Галицкий. Наверное, такой футбол не подошел руководителю клуба. К сожалению, Галицкому что-то не нравилось в действиях Ивича», — сказал Кержаков.

13 марта «Краснодар» сообщил об уходе Владимира Ивича с поста главного тренера.

Сербский специалист возглавил клуб в январе 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала шестой в чемпионате России и дошла до финала Кубка страны, где в серии пенальти уступила ЦСКА.

В этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» с 39 набранными очками идет на втором месте. На одно очко больше у лидирующего «Зенита». В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Локомотивом», который идет пятым (32 очка).

Ранее Аршавин назвал неожиданной отставку Ивича с поста тренера «Краснодара».