Аршавин назвал неожиданной отставку Ивича с поста тренера «Краснодара»

Член правления петербургского «Зенита» Андрей Аршавин считает, что «Краснодар» мог бы исправить ситуацию без отставки главного тренера Владимира Ивича. Об этом он заявил РБК.

«Отставка неожиданна, команда находится всего в одном очке до первого места. Одно очко — это не такое большое отставание, и все можно было исправить. Что касается игры и результата, то, я думаю, Сергей Николаевич готов был бы потерпеть, если бы ему привезли чемпионство в конце сезона», — сказал Аршавин.

13 марта «Краснодар» сообщил об уходе Владимира Ивича с поста главного тренера. Его команда 12 марта уступила «Химкам» в матче Кубка России со счетом 0:2.

Сербский специалист возглавил клуб в январе 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала шестой в чемпионате России и дошла до финала Кубка страны, где в серии пенальти уступила ЦСКА.

В этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» с 39 набранными очками идет на втором месте. На одно очко больше у лидирующего «Зенита». В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Локомотивом», который идет пятым (32 очка).

Ранее экс-игрок «Спартака» Давыдов выступил против назначения Ивича на пост тренера команды.