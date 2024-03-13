«Ивич в «Спартаке»? Ему пора ехать домой»: экс-игрок красно-белых о сербе

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов считает, что красно-белым не стоит назначать Владимира Ивича на пост главного тренера команды. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Никакого Ивича в «Спартаке» не надо. Эти вещи несовместимы, полная вакханалия в игре с «Химками», полный дисбаланс. Ивичу лучше не оставаться в Москве, а лучше уехать. Пора ехать домой. «Химки» фантастически играли по счету. У них нет никаких преград, чтобы выйти в РПЛ. Талалаев по-тренерски переиграл Ивича. В «Спартаке» должен быть только российский тренер — Карпин или Черчесов», — сказал Давыдов.

13 марта «Краснодар» сообщил об уходе Владимира Ивича с поста главного тренера. Его команда 12 марта уступила «Химкам» в матче Кубка России со счетом 0:2.

Сейчас «Спартак» возглавляет испанец Гильермо Абаскаль.

10 марта красно-белые проиграли всухую воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее игрок «Краснодара» отреагировал на увольнение Ивича.