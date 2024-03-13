Юрист «Спартака» рассказала о состоянии дел Промеса

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала о положении футболиста красно-белых Квинси Промеса в ОАЭ. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Насколько я знаю, Промес жив здоров», — сказала Завьялова.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители и посадили под домашний арест.

Без него «Спартак» провел два матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых не сумел одержать ни одной победы. Сначала красно-белые сыграли вничью с «Зенитом», а в прошлом туре проиграли «Факелу» 0:2.

Ранее в «Зените» порадовались, что у них нет такого, как Промес.