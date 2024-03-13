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Экс-тренер сборной России: игра с «Зенитом» — тест для «Динамо»

Тренер Игнатьев заявил, что игра с «Зенитом» будет отличным тестом для «Динамо»

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в предстоящем ответном матче четвертьфинальной стадии Кубка России Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и столичным «Динамо» у обеих команд есть шансы на проход в следующую стадию.

По его словам, у каждой из команд есть определенное преимущество перед оппонентом.

«Я не берусь на данном этапе сказать, у какой из этих команд больше шансов на победу по сумме двух матчей, потому что у «Зенита» есть много возможностей, в первую очередь по комплектованию состава, которыми они будут пользоваться, но «Динамо» на данный момент ни в чем им не уступает. Наверное, преимуществом для «Зенита» будет домашний стадион, множество болельщиков, которые будут их поддерживать. Для «Динамо» эта игра — отличный тест, я жду очень интересного противостояния», — заявил Игнатьев.

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится сегодня, 13 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

После 20-го тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее Валерий Гладилин заявил, что у «Зенита» будут трудности в матче с «Динамо».

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