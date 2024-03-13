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Ивич выгнал из раздевалки «Краснодара» одного из руководителей клуба

Журналист Карпов: Ивич выгнал гендира Хашига из раздевалки «Краснодара»

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IMAGO/Global Look Press

Проблемы между руководством «Краснодара» и бывшим главным тренером Владимиром Ивичем обострились после ничьей с «Рубином». Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Как утверждает источник, генеральный директор клуба Владимир Хашиг с товарищами «залетел в раздевалку и стал пихать футболистам», выяснять, как так случилось. В матче с «Рубином» «быки» упустили победу на последней минуте. Внезапное появление с претензиями Хашига и его сопровождающих не понравилось Ивичу и тот потребовал, чтобы они вышли. Сообщается, что генеральный директор затаил обиду и доложил о случившемся главному руководству.
После поражения от «Ростова» эта конфронтация усугубилась. Владелец команды Сергей Галицкий в личном общении стал грубить Ивичу, а серб не стерпел и попросил того следить за языком.

После поражения от «Химок» в матче Кубка России Галицкий сообщил Ивичу, что думает о его увольнении. 13 марта «Краснодар» сообщил об уходе сербского специалиста с поста главного тренера.

В чемпионате России «Краснодар» с 39 набранными очками идет на втором месте. На одно очко больше у лидирующего «Зенита». В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Локомотивом».

Ранее Семин не поддержал увольнение Ивича из «Краснодара».

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