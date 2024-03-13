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Футболист «Химок» Исаенко: своим голом я доказал, что мог играть за «Краснодар»

Защитник «Химок» Исаенко: в матче с «Краснодаром» доказал, что мог играть за них

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ФК «Химки»

Защитник подмосковных «Химок» Олег Исаенко, забивший второй мяч в ворота «Краснодара» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России, заявил, что особо не настраивался на матч, несмотря на то, что он является воспитанником «быков», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Особых чувств не было. Просто приятно сыграть против этой команды. Просто появилась возможность на поле, и я ей воспользовался. Доказал, что тоже мог играть в «Краснодаре», — сказал Исаенко.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена Химки», завершилась победой подмосковной команды со счетом 2:0.

«Краснодар» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте, набрав 39 очков. «Быки» всего на один балл отстают от лидера национального первенства — «Зенита». «Химки» играют в Первой лиге, после 22 туров команда из Подмосковья возглавляет турнирную таблицу, набрав 42 очка.

Ранее «Краснодар» уволил Владимира Ивича с поста главного тренера команды.

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