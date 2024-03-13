Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У Тутберидзе нет шансов на иск к Тарасовой за клевету, заявил адвокат

Адвокат Калинов: в словах Тарасовой о допинге Валиевой нет состава клеветы

close
100%
РИА Новости

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему Татьяне Тарасовой не грозит какая-либо ответственность за слова о том, что таблетку с допингом фигуристке Камиле Валиевой якобы мог дать только тренер.

Ранее Этери Тутберидзе в своих соцсетях назвала заявление Тарасовой «намеренной клеветой и ложными обвинениями» и потребовала публичных извинений.

«Я посмотрел заявление Тарасовой, и, по моему личному мнению, ей ничего не грозит, потому что она высказывает только свое мнение и видение ситуации. Слова Тарасовой о том, что «таблетку может дать только тренер», — это ее предположение. Слово «может» — это не утверждение, а предположение.

Я думаю, что здесь нет состава клеветы и не нарушается деловая репутация другого человека. Нет никаких шансов на иск и возмещение какого-то вреда. Это маловероятно», — сказал Калинов.

Ранее Роднина ответила Тарасовой, которая обвинила тренеров в допинге Валиевой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами