Тутберидзе потребовала официальных извинений от Тарасовой за клевету

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе отреагировала в своих соцсетях на слова Татьяны Тарасовой, которая заявила, что фигуристке Камиле Валиевой дать допинг мог только тренер.

«Хочется проигнорировать, чтобы не замараться от этой грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Татьяна Анатольевна, на этот раз я жду от вас официальных извинений», — написала Тутберидзе.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что убежден в невиновности Валиевой.