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Широков: Абаскаль бегает на бровке больше для телевидения

Экс-игрок Широков заявил, что Абаскаль бегает на бровке для телевидения

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Виталий Невар/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Роман Широков оценил решение главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля уехать из Санкт-Петербурга перед матчем 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» (0:0). Его слова приводит «РБ Спорт».

«Спартак» без Абаскаля очки набирал. Когда идет матч, футболисты и не слышат тренера, и не видят его. Как можно перекричать десятки тысяч человек. Бегает он на бровке больше для телевидения», — заявил Широков.

Абаскаль уехал из Санкт-Петербурга перед игрой, чтобы посмотреть матч на базе красно-белых в Москве. Он не мог руководить красно-белыми с бровки из-за дисквалификации.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. Зимой СМИ сообщили, что Абаскаль может возглавить испанский «Кадис».

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2. Московская команда с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице.

Ранее Абаскалю призвали дать доработать сезон в РПЛ.

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