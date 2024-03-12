Вратарь греческого клуба вызван в сборную России

Голкипер греческого «Панатинаикоса» получил вызов в сборную России на предстоящие мартовские матчи против национальных команд Сербии и Парагвая. Об этом указано на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

О вызове голкипера заявил тренер вратарей сборной Виталий Кафанов.

«Плюс, в отличие от трех других вызванных на сбор голкиперов, с Лодыгиным в сборной мы еще не работали и хочется в тренировочном процессе поближе с ним познакомиться», — заявил он.

В последний раз он вызывался в сборную России в 2016 году на чемпионат Европы, который прошел во Франции, однако не принял участие ни в одном матче. Всего на его счету 11 игр за национальную команду. Российский вратарь с 2013 по 2018 год защищал ворота петербургского «Зенита». Также в Российской премьер-лиге (РПЛ) Лодыгин выступал за тульский «Арсенал».

21 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сербии, а 25 марта — с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в РФС рассказали о планах сборной России.