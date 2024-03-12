«Краснодар» сенсационно вылетел из Кубка России

«Краснодар» проиграл подмосковным «Химкам» на первом этапе четвертьфинала Пути регионов Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена Химки», завершилась победой подмосковной команды со счетом 2:0. Счет в матче открыл Хетаг Хосонов, который реализовал пенальти на 25-й минуте. Удвоил счет Олег Исаенко на 57-й минуте.

Таким образом, в следующий раунд проходят «Химки», «Краснодар» покидает розыгрыш турнира.

Встречу судила бригада во главе с Кириллом Левниковым.

«Краснодар» в прошлом сезоне дошел до финала турнира, в рамках которого проиграл московскому ЦСКА. Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе ЦСКА гол забил Федор Чалов (32-я минута, с пенальти). У «Краснодара» отличился Джон Кордоба (50). В серии пенальти красно-синие одержали победу со счетом 6:5.

«Краснодар» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте, набрав 39 очков. «Быки» всего на один балл отстают от лидера национального первенства — «Зенита». «Химки» играют в Первой лиге, после 22 туров команда из Подмосковья возглавляет турнирную таблицу, набрав 42 очка.

Ранее ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч Кубка России.