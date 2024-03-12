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Стало известно, кто должен получить лучший рейтинг в российском футбольном симуляторе

Экс-футболист Дьяков: Акинфеев должен получить высший рейтинг в российской FIFA

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший футболист клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Виталий Дьяков, во время своей профессиональной карьеры выступавший за московское «Динамо», «Ростов», с которым выиграл Кубок России, «Томь», турецкий «Сивасспор» и белорусское «Динамо» из Минска, а также игравший в Медийной футбольной лиге (МФЛ) за «Броук Бойз», рассказал, что Игорь Акинфеев должен получить самый высокий рейтинг в отечественном аналоге видеоигры FIFA (FC 24).

«У какого футболиста РПЛ должен быть самый высокий личный рейтинг в российском аналоге FIFA? Думаю, это должен быть Игорь Акинфеев. Это самый сильный игрок нашего чемпионата и самый стабильный. Лучше него у нас нет», — приводит слова Дьякова Legalbet.

Недавно Андрей Аршавин, работающий в высшем менеджменте санкт-петербургского «Зенита», рассказал, что «Газпром» разрабатывает отечественный футбольный симулятор, который должен стать аналогом самой популярной серии и дать возможность россиянам играть за клубы и футболистов РПЛ, потому что в серии игр FIFA после введения международных спортивных санкций из-за специальной военной операции на Украине клубы из России, а также национальная сборная были удалены.

Ранее в РФС рассказали о планах сборной России.

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