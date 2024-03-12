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«Зенит» не хочет видеть капитана «Спартака» в своей команде

Глава «Зенита» Медведев: Джикия должен играть в «Спартаке»

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что сине-бело-голубых не интересует капитан московского «Спартака» Георгий Джикия, передает «Спорт-Экспресс».

«Заинтересует ли Джикия «Зенит», если станет свободным агентом? Джикия должен играть в «Спартаке». Это его команда», — сказал Медведев.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. В одном из недавних интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что Джикия не подпишет новый контракт, пока в команде работает Гильермо Абаскаль.

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Это будет ответная игра Кубка России. Встреча состоится 14 марта в Москве. Команды выйдут на поле в 18.00 по московскому времени. В первом матче «Спартак» проиграл со счетом 0:1.

Ранее «Спартак» ответил на сообщения о проблемах с весом у Джикии и Александра Соболева.

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