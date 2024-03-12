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Экс-игрок «Динамо» считает, что «Спартаку» нет смысла увольнять Абаскаля

Экс-игрок «Динамо» Дьяков: «Спартаку» нет смысла убирать Абаскаля

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший защитник московского «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков заявил, что московскому «Спартаку» нет смысла увольнять главного тренера команды Гильермо Абаскаля, передает ODDS.ru.

«Сейчас нет смысла убирать Абаскаля. Прошло два матча только. Если были намерения уволить, надо было делать до зимних сборов», — сказал Дьяков.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. Зимой СМИ сообщили, что Абаскаль может возглавить испанский «Кадис».

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. В прошлом матче красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» 0:0.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее Абаскаля призвали завершить работу со «Спартаком».

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